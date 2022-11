Il Coc (Comitato operativo comunale) è riunito da stamattina nella sede della Polizia locale, con attive tutte le funzioni necessarie a monitorare e gestire l’attuale situazione di maltempo.

Per quanto riguarda le prossime ore, dalle 17 alla mezzanotte si prevede che possano esserci ulteriori fenomeni di ingressione marina, per effetto del moto ondoso e delle maree.

Pertanto, sempre a partire indicativamente dalle 17, alcune strade del litorale potranno essere chiuse alla circolazione, consentendo il passaggio ai soli residenti.

Si raccomanda di non recarsi nelle frazioni costiere se non per motivi di necessità (esempio spostamenti casa – lavoro), di non accedere comunque ai tratti di strada prospicienti il litorale, agli scantinati e ai box interrati.

Qualora necessario saranno forniti aggiornamenti.

Per segnalare situazioni di emergenza si può contattare la Polizia locale allo 0544 219219 o i Vigili del fuoco al 115.