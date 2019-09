La squadra ravennate, appartenente alla galassia Porto Robur Costa, si è aggiudicata a Vignola la seconda edizione del torneo “Tutti giù per terra”. Il capitano Blanc porta a casa il riconoscimento come miglior giocatore

Il primo appuntamento ufficiale indoor della stagione 2019/20 di sitting volley targato Fipav ha visto il trionfo della PianoterRA, la squadra appartenente alla famiglia del Porto Robur Costa. A Vignola, la compagine ravennate si è aggiudicata, infatti, la seconda edizione del torneo “Tutti giù per terra”, organizzato dalla società locale della Muratori Volley. Cinque le squadre in campo, che si sono affrontate in un girone all’italiana: Ravenna ha iniziato battendo i bergamaschi del Brembate per 2-1 e i padroni di casa del Modena per 2-0; poi è arrivato lo stop al cospetto della Gioco Parma, impostasi per 2-1, per poi tornare a vincere battendo il Campegine assicurandosi così il primo posto. Una soddisfazione in più è arrivata dal premio come miglior giocatore del torneo assegnato al capitano Federico Blanc.

Questi gli atleti della PianoterRA che hanno vinto a Vignola: Matteo Arcozzi, Federico Blanc, Lorenzo Coatti, Nicola Emiliani, Michela Guerra, Valentina Minelli, Fabrizio Ponti, Giorgio Stinco, Alessandra Turroni.

Nel frattempo, continuano gli allenamenti in vista dei prossimi impegni della stagione: gli oltre 20 atleti della PianoterRA si trovano in palestra, alla Montanari, ogni giovedì sera, dalle 21 alle 23, e rivolgono l’invito a provare questa disciplina a chiunque fosse interessato.