Lunedì 13 ottobre, alle 16.40, è in programma un presidio alla scuola Riccardo Ricci di via Cilla per protestare contro la chiusura della scuola media Damiano, in programma nel 2027.
“La nostra scuola nel nostro quartiere, contro la chiusura della scuola Damiano, contro le classi pollaio, per un quartiere con la sua scuola, per una scuola vicina alle famiglie” si legge nel volantino dell’iniziativa.
Sit-in di protesta contro la chiusura della scuola Damiano
