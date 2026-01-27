Il 27 gennaio lo Slai Cobas ha organizzato un sit-in a Ravenna, a Porta Adriana, alle ore 17 per sostenere una delegazione internazionale che nello stesso giorno sarà a Bruxelles con un sit-in davanti al parlamento per sollecitare la Commissione europea, sezione diritti umani e sezione esteri, a prendere posizione e intervenire contro gli arresti e le deportazioni in corso in India nei confronti delle popolazioni indigene delle foreste Adivasi.

“Come parte della delegazione italiana questa iniziativa si inserisce in un piano di ulteriori iniziative in alla denuncia del genocidio in Palestina e della situazione drammatiche di assedio e bombardamenti delle masse kurde in Siria e in Turchia, contro gli interventi militari imperialisti e neocolonialisti in America Latina e in altri scenari del mondo, contro la repressione e decreti liberticidi, in materia di sicurezza, in Italia, processi al movimento di solidarietà con la Palestina”.