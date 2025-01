Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, probabilmente un tentativo di furto, difficile pensare ad un puro atto di vandalismo. Per i volontari dell’associazione Insieme a te è stata comunque un’amara sorpresa: qualcuno ha distrutto tre telecamere di videosorveglianza e la relativa sirena dello stabilimento balneare a Punta Marina ideato per le persone con disabilità. Gli apparecchi elettronici, prima di essere distrutti, hanno comunque ripreso l’intera scena e le immagini saranno allegate alla denuncia depositata alle forze dell’ordine.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa associazione con un post sul proprio profilo Facebook. Forse, qualcuno nella notte ha provato ad introdursi all’interno dei locali sperando di trovare qualcosa da rubare. Prima però ha pensato di mettere fuori uso la videosorveglianza. Non è escluso comunque un episodio di distruzione fine a sé stesso, ma in questo caso il gesto sarebbe completamente incomprensibile.

“Perché tanta fatica? Per cosa? Ci rivolgiamo a questa persona, gli farebbe bene passare qualche settimana insieme a noi, siamo convinti che non avrebbe priorità nel rompere cose ‘donate'” così Insieme a te ha commentato l’accaduto.