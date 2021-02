Sipario: alla Sarti un’aula d’ascolto e studio per ricreare i suoni dei grandi teatri dell’opera

Una sala d’ascolto dove riprodurre le performance realizzate nei grandi teatri dell’opera. In questi giorni a Faenza si sta parlando molto del progetto “Sipario”, il progetto dedicato allo studio della propagazione del suono e delle teorie di virtualizzazione acustica portato avanti dall’Università di Bologna, dalla Facoltà di Ingegneria. Un progetto al quale il Comune di Faenza ha aderito, mettendo a disposizione un’aula della nuova sede della Scuola di Musica Sarti. Un’aula, in via di realizzazione, dove sarà possibile riprodurre un concerto come se si fosse all’interno di uno dei principali teatri. Una sala studio da un punto di vista quindi ingegneristico, ma anche musicale, con molte ricadute per la realtà della scuola di musica faentina