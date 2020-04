“Riceviamo segnalazioni che alcuni sportelli di Istituti Bancari che hanno sottoscritto il Protocollo Quadro per il Sostegno al Reddito di lavoratori di aziende in difficoltà sottoscritto in Regione il 30 marzo us. non stanno agevolando la predisposizione della documentazione necessaria” afferma l’Unione Italiana del Lavoro (UIL) della provincia di Ravenna.

“In tanti casi non si nega il diritto (anche se alcune Banche hanno trattato i dipendenti in malo modo…) ma si accampano scuse rispondendo che ancora non ci sono notizie precise sui procedimenti da attuare e che si attendono disposizioni. Il lavoratori che si rivolgono alle Banche aderenti al Protocollo Regionale sono dipendenti di aziende che hanno richiesto il pagamento diretto all’INPS della Cassa Integrazione e che quindi il 10 di aprile non si vedranno accreditato lo stipendio nel proprio conto corrente bancario” continua il Sindacato.

“Invitiamo gli Istituti bancari che hanno aderito all’accordo ad accelerare le procedure per consentire ai dipendenti che hanno bisogno dell’anticipo di poterlo avere in tempi rapidi. Non possiamo accettare ulteriori ritardi!” conclude UIL.