“A seguito del sit in di sabato scorso organizzato dal personale scolastico della scuola primaria Mordani e dell’I.C Novello25, per il quale si sono mobilitati docenti, genitori e soprattutto alunne e alunni e al quale abbiamo preso parte come organizzazioni sindacali ,apprendiamo dalle varie testate giornalistiche la volontà da parte del comune di proseguire sulla strada intrapresa.

Le varie ipotesi e decisioni prese in questi mesi hanno creato in noi contrarietà e perplessità, perché continuiamo a credere che con tempistiche più distese e modalità più concertate, si sarebbero potute trovare soluzioni oculate e migliori che avrebbero trovato maggiore consenso tra tutti i soggetti coinvolti. Siamo e saremo sempre accanto a tutti i lavoratori coinvolti in questa vicenda e porteremo le loro istanze all’incontro richiesto con la commissione dell’istruzione.

Restiamo in attesa della convocazione da parte dalla commissione competente e dai gruppi consiliari di essere ricevuti per poter proseguire il confronto, chiedere ulteriori chiarimenti e portare il nostro contributo alla discussione su una questione molto importante per la nostra Città.

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS

F. Lo Iacono A. Ricci F. Tommasoni M.R. Strammiello