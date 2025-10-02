“Fillea, Filca e Feneal di Ravenna esprimono la loro più viva preoccupazione per il grave infortunio avvenuto oggi nel cantiere stradale sulla statale Adriatica nei pressi di Ravenna, dove un operaio è stato investito da un macchinario e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena in gravi condizioni.

I sindacati di categoria chiedono un’immediata verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere e auspicano che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro. È fondamentale garantire la massima attenzione alla sicurezza sul lavoro, assicurando che tutti i lavoratori siano adeguatamente formati e protetti.

Fillea, Filca e Feneal sottolineano con preoccupazione che, sempre più frequentemente, si verificano infortuni gravi e mortali nel settore della manutenzione stradale. È necessario che le aziende e le autorità competenti prendano misure concrete per migliorare le condizioni di sicurezza in questo ambito; è necessario rafforzare la prevenzione e la vigilanza nei cantieri, per garantire che i lavoratori possano svolgere la loro attività in condizioni di massima sicurezza.

I sindacati esprimono la loro solidarietà all’operaio infortunato e alla sua famiglia, e si impegnano a garantire che vengano tutelati tutti i diritti e le garanzie previste dalla legge.”

FILLEA, FILCA e FeNEAL di Ravenna