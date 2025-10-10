Nel pomeriggio di oggi siamo stati ricevuti dalla Giunta comunale a seguito di una richiesta di incontro pervenuta nei giorni scorsi per proseguire le interlocuzioni relative al futuro dell’Istituto comprensivo Damiano.

In queste settimane di incontri e confronti, in cui le ipotesi presentate della giunta portavano comunque alla scomparse dell’Istituto comprensivo Damiano , mentre il nostro posizionamento restava saldo rispetto a decisioni che avrebbero limitato il perimetro pubblico di istruzione e avrebbero portato inesorabilmente ad un declino sulla qualità dell’efficacia e dell’efficienza del sistema scolastico nella sua interezza e alla perdita ti posti di lavoro in termini di organico di diritto e di fatto senza tener conto delle ricadute sul personale scolastico in termini di esuberi occupazionali.

Apprendiamo nella riunione di oggi un cambio di rotta e un’apertura significativa. Difatti ci è stato comunicato che l’istituto Comprensivo Damiano non perde la sua identità e la sua autonomia.. I dettagli legati agli aspetti tecnici ci verranno comunicati nei giorni successivi.

Ci riteniamo molto soddisfatti., a livello sindacale abbiamo raggiunto un ottimo risultato ovvero la salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Il confronto partecipato , la condivisione delle posizioni seppur non sempre allineate e la nostra posizione sempre ferma , hanno dato vita ad un risultato più che positivo: resta viva un’istituzione scolastica.