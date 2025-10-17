“Le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil della provincia di Ravenna, insieme alla Rsu aziendale, esprimono forte preoccupazione e contrarietà per quanto sta avvenendo all’interno della Diemme Enologia, azienda storica con sede a Lugo che vanta una ottantina di dipendenti ed è punto di riferimento nella produzione di macchinari per l’enologia.

Dopo mesi di discutibile gestione della cassa integrazione ordinaria, l’azienda ha proceduto unilateralmente effettuando quattro licenziamenti individuali, per poi richiedere successivamente alle organizzazioni sindacali l’attivazione di un altro accordo di cassa integrazione.

Un comportamento cinico e inaccettabile, a causa del quale hanno perso il posto di lavoro quattro persone, mentre i lavoratori ancora in forza si vedranno ridurre ulteriormente il potere di acquisto dei propri salari e aumentare le incertezze per quanto riguarda il futuro dell’azienda.

Come sempre più spesso avviene, un certo tipo di aziende scarica le conseguenze di momenti di crisi e difficoltà su lavoratori e lavoratrici. Facciamo notare che, oltre a essere un comportamento eticamente più che discutibile, questa condotta contravviene al patto per il lavoro e per il clima a cui dovrebbero attenersi le aziende della Regione e le loro rappresentanze datoriali.

A ciò si aggiunge il rifiuto aziendale di riconoscere la maturazione completa dei ratei mensili (tredicesima, ferie, permessi) a tutti i lavoratori, indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati. Una scelta che penalizza fortemente i dipendenti, già colpiti nei mesi scorsi da una significativa riduzione del salario dovuta al ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm, unitamente alla Rsu, proclamano quindi lo stato di agitazione con blocco degli straordinari e delle flessibilità, riservandosi di attuare ulteriori iniziative di mobilitazione, compresi scioperi, qualora non si aprisse un confronto serio e costruttivo. I sindacati sottolineano come il rispetto delle persone e dei diritti dei lavoratori non possa essere considerato una variabile economica: rappresenta la base stessa su cui si fonda la dignità del lavoro e la credibilità di un’impresa.”

FIOM-CGIL Ravenna – UILM-UIL Ravenna – FIM-CISL Romagna – RSU Diemme Enologia