“Parliamo della zona Stadio/mercato ambulanti, tra viale Berlinguer, via Sighinolfi e via Cassino. Quattro giorni prima di Natale 2023, la Giunta de Pascale pubblicò questo consolante comunicato stampa: “Dieci nuove telecamere di videosorveglianza saranno installate a servizio della zona che comprende il parco della Pace, gli istituti superiori Baldini e Morigia–Perdisa, il piazzale del Commercio e l’area del mercato ambulante. Ciascuna telecamera sarà dotata di quattro ottiche a 90°. Lo prevede un progetto,del valore complessivo di 106.287,88 euro approvato oggi dalla Giunta e redatto dal servizio Strade di concerto con la Polizia locale. Le telecamere saranno integrate nel sistema di videosorveglianza esistente presso il Centro elaborazione dati del Comune di Ravenna e saranno direttamente interfacciate con la centrale operativa della Polizia locale. ‘Continuiamo a lavorare – dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici Federica Del Conte e alla Cultura Fabio Sbaraglia – per rendere sempre più sicuro, protetto e vivibile il nostro territorio, sia a tutela delle persone che del patrimonio pubblico’ […]”.

Ogni volta che si gira per i parcheggi di alcuni centri commerciali della città, anche in questa stessa Area Sud, vi si trovano spesso rifiuti di ogni genere: resti di cibo, calzature, batterie auto, pneumatici, ecc., finanche deiezioni umane. Quasi sempre gli autori sono facilmente individuabili, essendo i loro autoveicoli ben noti alle forze dell’ordine. Ultimamente sono stati notati nuovamente proprio in zona Stadio, in particolare nel piazzale del Commercio, “controllato” da due telecamere per tutta la sua ampiezza. Ciononostante, i veicoli rimangono ignoti all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine, quasi fossero verniciati con prodotti stealth, perciò difficilmente intercettabili anche dai radar. I cittadini che utilizzano quei posti auto devono fare lo slalom tra sacchi di spazzatura, scarpe, passeggini abbandonati, ecc. Tutto ciò a poche decine di metri dalla questura e dagli uffici comunali di viale Berlinguer. Sembra quasi che alcuni gruppi di persone siano liberi di fare ciò che vogliono perché trasparenti.

Vorrei dunque sapere dalla Giunta comunale in carica se questi nostri concittadini smaltiscono i rifiuti secondo le disposizioni TARI, ora TCP, oppure se, avendo una speciale esenzione, sono liberi di lasciare liberamente i propri rifiuti indifferenziati sul suolo pubblico. Chi paga le pulizie straordinarie di Hera? Può un normale cittadino risparmiare tempo e denaro, facendo altrettanto in queste zone franche della città, alla pari di chi possiede questi mezzi fantasma? “