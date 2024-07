La società Ravenna FC annuncia il tesseramento del centrocampista Simone Biagi.

Simone Biagi, classe ’97, è reduce dall’esperienza in serie C con la maglia del Latina. Dopo una carriera nelle serie minori esordisce in serie D proprio al Benelli con la maglia della Rignanese affrontando il Ravenna allora, come oggi, guidato da Mauro Antonioli che presentava come titolari Davide Mandorlini ed Andrea Venturini, che saranno, a vario titolo, suoi compagni di viaggio in questa avventura in giallorosso. Dopo la Rignanese è diventato una bandiera del Montevarchi che ha guidato fino alla promozione in serie C

Centrocampista dotato di ottima struttura fisica, sa abbinare entrambe le fasi dando equilibrio al centrocampo e non disdegnando la ricerca del gol con la conclusione da fuori. Rappresenta sicuramente un innesto di grande valore per la mediana giallorossa.