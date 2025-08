Simona Ballardini entra nella famiglia degli Aviators Lugo. La cestista faentina, che ha alle spalle una lunga e vincente carriera, guiderà l’Under 19 Silver maschile, ritornando a vestire i panni di allenatrice dopo l’esperienza in serie A1 con il Faenza Basket Project.

Ballardini, classe 1981, è stata la storica capitana del Club Atletico Faenza con cui ha vinto la Coppa Italia e sfiorato lo scudetto nel 2007, ha vinto il tricolore con Taranto e ha avuto tante esperienze in giro per l’Italia e all’estero (ha giocato in Francia al Bourges), ritirandosi nel 2021 dopo aver riportato Faenza nella massima serie. La sua grande qualità è stata quella di sapersi sempre rialzare dai momenti difficili e ritornare protagonista dopo gravi infortuni e proprio lo spirito di non voler mai mollare, lo porterà anche a Lugo.

“Ringrazio gli Aviators Lugo per avermi dato questa opportunità – spiega Ballardini –: il mio obiettivo è far divertire i ragazzi e divertirmi. Per me si tratta di una esperienza nuova e l’affronterò con grande entusiasmo e con grandi stimoli. Cercherò di insegnare ai ragazzi quello che ho imparato in tanti anni sui campi di pallacanestro e sicuramente in questa avventura anche io crescerò tanto al loro fianco”.

Molto soddisfatto dell’arrivo di Ballardini è il presidente Alvaro Casadio.

“Simona è un valore aggiunto per la nostra società – afferma– e sicuramente darà consigli importanti ad un gruppo di giocatori che punterà a migliorare il buon campionato disputato nella scorsa stagione. Poter avere Ballardini tra i nostri allenatori porterà alla crescita di tutto il settore giovanile, sul quale punteremo molto anche nella prossima stagione per compiere ulteriori passi avanti dopo i buoni risultati avuti nella scorsa annata”.