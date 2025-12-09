Silvio Corbari fra storia e mito: un libro ricostruisce la storia del partigiano faentino

“Corbari Curbéra – L’uomo, il partigiano, il mito”. Presentato a Bottega Bertaccini il volume che raccoglie gli atti del convegno, promosso dall’Anpi nell’aprile scorso, voluto per approfondire fra mito e realtà la figura del partigiano faentino, ucciso nel 1944 e appeso in piazza Saffi a Forlì a scopo intimidatorio dalle forze di occupazione nazi-fasciste.
Angelo Emiliani, Martina Alpi, Enrico Gaudenzi, Enzo Casadio sono, con la partecipazione di Giuseppe Masetti, gli autori degli interventi che analizzano, sotto vari aspetti, la figura di Corbari.
La presentazione del libro, insieme alla mostra di Cesare Reggiani, è stata uno degli ultimi appuntamenti, prima della chiusura definitiva, alla Bottega Bertaccini di corso Garibaldi