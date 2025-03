La libreria Moby Dick ha organizzato per venerdì 21 marzo, a partire dalle ore 21, un Silent Reading Party. Il fenomeno dei Party Letterari silenziosi è nato negli Stati Uniti per contrastare l’effetto alienante dell’abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive. L’idea è nata tra persone che hanno una comune passione: la lettura. Da New York la moda si è presto diffusa in tutto il mondo e anche in Italia sono già molte le realtà che li propongono.

Ai partecipanti è chiesto di spegnere i cellulari, in modo da poter immergersi nella lettura di un libro.

Per partecipare occorre prenotare entro giovedì 20 marzo telefonando al numero 0546663605, con un whatsapp al 3429161823 o con una mail all’indirizzo info@libreriamobydick.net