Silent Play per due poeti: nuova visita guidata a Ravenna fra Dante e Byron

Nasce una nuova visita guidata a Ravenna: “Silent Play per due poeti”. Teatro e narrazione insieme per raccontare il patrimonio culturale cittadino attraverso le figure di Dante e di Lord Byron. Una camminata silenziosa nel centro storico, muniti di cuffie, fra piazza e basilica di San Francesco, biblioteca Classense, Quadrarco di Braccioforte, Tomba di Dante, Chiostri Francescani, casa Dante, fino ai musei dedicati a Byron e al Risorgimento

Il Silent Play per due poeti è realizzato dal Servizio turismo del Comune di Ravenna, in collaborazione con l’Istituzione biblioteca Classense e i musei Byron e del Risorgimento, con la partecipazione di Piccionaia Centro.