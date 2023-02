Siglato un nuovo protocollo per migliorare la sicurezza nelle discoteche

Sottoscritto un nuovo protocollo in prefettura per migliorare i livelli di sicurezza nelle discoteche e nelle aree adiacenti. Hanno firmato l’accordo le forze dell’ordine, i Comuni della provincia di Ravenna e le associazioni di categoria delle discoteche. Il nuovo patto, oltre a rappresentare un punto importante nella lotta all’abusivismo, punta a contrastare l’abuso di alcool da parte dei frequentatori dei locali, a prevenire il consumo delle sostanze stupefacenti ed episodi pericolosi, o potenzialmente tali, e di degrado. Si instaura inoltre una nuova collaborazione fra discoteche e forze dell’ordine per andare in sostanza a premiare tutti quegli esercenti che, in caso di intervento da parte delle realtà di polizia, collaborano attivamente, evitando così di venir danneggiati da eventuali comportamenti illeciti dei clienti.