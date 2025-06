Siglato accordo per costruire modelli digitali delle fogne e studiare come migliorare i sistemi

Siglato un protocollo d’intesa per la costruzione di modelli digitali dei sistemi fognari dei Comuni della Provincia di Ravenna. Lo studio, a cura di Hera, si svilupperà nel corso dei prossimi tre anni e partirà da quanto sostanzialmente già fatto a Faenza dopo l’alluvione. Attraverso i modelli digitali, sarà possibile svolgere simulazioni, anche di scenari più critici, per capire dove sarà necessario intervenire e quali saranno le priorità per migliorare la capacità ricettiva delle fogne. I singoli sistemi, infatti, non sono più adatti per gli attuali eventi calamitosi

I firmatari del protocollo sono: Provincia di Ravenna e i suoi 18 Comuni, Atersir, Hera, Ravenna Holding, CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale Imola, TE.AM Lugo, Romagna Acque – Società delle fonti, il Consorzio di Bonifica della Romagna, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile e Regione Emilia-Romagna.