Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e la presidente della Provincia, Valentina Palli, esprimono soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo territoriale tra i sindacati degli inquilini e le associazioni dei proprietari sui contratti a canone concordato.

Dopo le tensioni delle settimane scorse e un accordo separato non sottoscritto da tutti i sindacati degli inquilini, oggi è stata infatti siglata una nuova intesa a Palazzo Merlato da Confedilizia, Asppi, Uppi, Appc e Confabitare per i proprietari e Sunia, Sicet, Uniat, Assocasa e Federcasa Confsal.

L’accordo entrerà in vigore dall’1 dicembre.

“Nonostante la partenza non sia stata delle migliori – osservano Barattoni e Palli – siamo soddisfatti del risultato che è stato raggiunto: riteniamo rappresenti un passo in avanti importante dal punto di vista del metodo, e un punto di equilibrio tra le esigenze di inquilini e proprietà, che infatti hanno firmato tutti. Dal 2018, data di sottoscrizione del precedente accordo, ad oggi, ci sono state dinamiche inflattive molto altalenanti e un quadro di mercato, spinto dalla crescita universitaria, degli affitti brevi turistici e lavorativi, mutevole.

Il tema dell’abitare, in particolare a Ravenna, è molto sentito, e viste le difficoltà del periodo storico che stiamo attraversando ritenevamo fosse doveroso fare degli sforzi ulteriori per rimettere nuovamente attorno al tavolo le diverse istanze e portarle a sintesi.

Ringraziamo tutti i soggetti della rappresentanza per la disponibilità e la sensibilità mostrata e siamo fiduciosi che questo accordo possa aprire una nuova stagione di dialogo e concertazione”.