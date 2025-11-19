Sicurezza stradale: Ravenna fra le peggiori province della regione per numero di incidenti, feriti e vittime

794 sono il numero di incidenti stradali rilevati nella provincia di Ravenna nel primo semestre del 2025, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando ne furono monitorati 813. Non cala, purtroppo, il numero delle persone che hanno perso la vita sulle strade: 16. Aumentano invece i feriti, che passano da 1.044 a 1.069. A livello regionale, dopo un calo costante fatto registrare negli ultimi 6 anni, il numero dei decessi a causa di incidenti stradali è tornato a salire. Le statistiche raccolte dicono che il numero dei sinistri è omogeneo dal lunedì al sabato, con un calo importante la domenica. La maggior parte degli incidenti si verifica intorno alle 8 e poi alle 18. Nel weekend, si registra un picco la mattina fra le 11 e le 12.

L’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale e vittime della strada è quindi tornato a chiedere una maggiore educazione stradale e maggiori controlli. Ravenna rientra fra le 5 province emiliano-romagnole a rischio per numero di incidenti, feriti e vittime (le altre sono Modena, Reggio Emilia, Rimini e Parma)