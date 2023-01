Sicurezza stradale: la prefettura studia un piano per diminuire rischi e incidenti

Troppi incidenti stradali in provincia di Ravenna. Una delle priorità per il 2023 da parte della Prefettura sarà quindi il miglioramento della sicurezza stradale. La nota è apparsa anche sul sito del Ministero dell’Interno e lo stesso Castrese De Rosa ha rilasciato dichiarazioni in merito alla volontà di intervenire con urgenza. Un monitoraggio da parte delle forze di polizia è già iniziato da tempo sulle strade dove si verificano più spesso sinistri. D’altronde, le stesse polizie locali avevano già lanciato l’allarme dopo il lockdown. Dopo il periodo di isolamento infatti, le statistiche raccolte dagli agenti durante le attività di servizio avevano raccontato di un aumento dei pericoli legati al traffico urbano ed extraurbano. In quel caso la causa era stata fatta ricadere sui conducenti, tornati alla vita quotidiana come meno attenzione per le regole della strada e con maggior distrazione. L’analisi e gli interventi che porteranno ora avanti prefettura e forze dell’ordine però andranno più in profondità. Il prefetto ha già segnalato che verranno presi in considerazione interventi sulle infrastrutture, sulla segnaletica stradale e sulla velocità eccessiva.