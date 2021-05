L’Amministrazione Comunale lancia “Segnala CB”, una campagna di ascolto della durata di due settimane per individuare le maggiori criticità sui temi della sicurezza stradale, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e del rifacimento del manto stradale.

Compilando un breve questionario si possono segnalare le tre principali criticità (incroci pericolosi, marciapiedi dissestati, strade da asfaltare, ecc). In seguito verrà pubblicato un report sulle segnalazioni pervenute.

Il termine per compilare il questionario è il 23 maggio 2021.

Link del questionario:

https://docs.google.com/forms/d/129a3IvkRWUNG_B49e6zdcPVNu1MmmRuWhpPpAY1Ow88/viewform?edit_requested=true

“Nei prossimi mesi – ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza – ci vogliamo impegnare in uno sforzo straordinario di messa in sicurezza della viabilità stradale e ciclopedonale e vogliamo farlo tenendo conto del maggior numero di segnalazioni. Per questo invitiamo tutti a partecipare e a diffondere il questionario. Nel frattempo proseguono i lavori di asfaltatura. Domenica sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Gradasso e via Zanelli, due strade del forese che necessitavano di questo intervento perché erano in situazione di degrado del manto stradale. Dopo questi due interventi il cantiere si sposterà in Via Camerini in centro storico. I lavori sono stati finanziati dall’Amministrazione Comunale a fine 2020 per un importo complessivo di 95.000 euro. Dopo essere intervenuti sui marciapiedi dei portici e nel nuovo camminamento a fianco dell’ex ospedale, continueremo ad investire in sicurezza stradale, nel rifacimento del manto stradale, nelle ciclabili e nei percorsi pedonali durante tutto l’anno con interventi sia in centro che nel forese”.