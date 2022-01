Sicurezza stradale: ancora molte multe legate a telefonini e cinture di sicurezza | VIDEO

I faentini continuano a non rispettare i più basilari accorgimenti per la sicurezza stradale. La Polizia Locale della Romagna Faentina ha reso pubblico il bilancio delle attività condotte nel 2021. 22.300 le ore di controllo del territorio da parte degli agenti della municipale impegnati nei controlli stradali, nel rilevamento degli incidenti, nei controlli per le normative del covid, controlli sulle attività commerciali, di polizia giudiziaria, nell’edilizia e nella sicurezza della città. Per quanto riguarda l’educazione stradale emergono dati poco confortanti, considerata anche la mobilità ridotta dovuta alla pandemia: 47 patenti ritirate, 144 veicoli sottoposti a fermo o sequestro, 399 sanzioni per mancato utilizzo di cinture, 332 per l’uso del telefonino mentre si guida, 443 per mancata revisione, 222 per mancata assicurazione. Sono 449 in tutto gli incidenti rilevati, più della metà con feriti, 27 quelli gravi. 7 gli incidenti mortali e sempre 7 le omissioni di soccorso