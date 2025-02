Sicurezza Speyer. Fusignani: “Piccola flessione. Zona rossa? La porteremo al tavolo del Prefetto”

La situazione dei giardini Speyer e del quartiere Isola San Giovanni è peggiorata? Se lo stanno chiedendo in molti in questi giorni, dopo che, martedì, un 25enne ha rubato un coltello da cucina di 24 centimetri da un esercizio commerciale, seminando il panico in zona.

Secondo Fusignani, negli anni la sicurezza della zona è migliorata significativamente, grazie a interventi architettonici e dispiegamento di pattuglie, ma nell’ultimo periodo c’è effettivamente stata una “leggera flessione”. Ma allo stesso tempo c’è anche chi si è inserito nella polemica “proprio a tre mesi dalle elezioni.

Secondo l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, che quasi ogni giorno svolge operazioni di controllo e segnalazione nella zona, nell’ultimo periodo si è registrato un aumento di episodi critici come spaccio, risse e consumo di alcolici in vetro.