Si è riunito questa mattina, nel Palazzo del Governo, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Raffaele Ricciardi, per condividere e rafforzare le strategie operative in materia di sicurezza degli esercizi pubblici e delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, alla luce della direttiva del Ministro dell’Interno del 19 gennaio 2026 e dei recenti, tragici fatti avvenuti a Crans-Montana.

All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il sindaco di Ravenna, il commissario prefettizio del Comune di Cervia, i rappresentanti delle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina con i rispettivi Comandanti delle Polizie Locali, oltre alle principali associazioni di categoria.

Nel corso della riunione è stata ribadita l’importanza di una collaborazione stabile e strutturata tra istituzioni, forze di polizia ed esercenti, considerata fondamentale per garantire il rispetto delle norme e innalzare complessivamente gli standard di sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Proprio alla luce degli eventi di Crans-Montana, è stata richiamata con forza la necessità di intensificare l’attività di prevenzione e controllo nei locali di pubblico spettacolo, nelle attività di intrattenimento e negli esercizi pubblici che, pur svolgendo funzioni di bar, ristorazione o servizi balneari, organizzano eventi capaci di richiamare un elevato numero di persone.

Le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali hanno illustrato i risultati dei controlli già effettuati e annunciato verifiche mirate, anche in vista della prossima stagione estiva. I controlli riguarderanno in particolare il rispetto delle norme su capienza autorizzata, uscite e percorsi di sicurezza, presidi antincendio, gestione delle emergenze, divieto di vendita di alcolici ai minori e obblighi dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza.

Le verifiche saranno condotte attraverso un’azione coordinata e interforze, con il coinvolgimento di Polizie Locali, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro, estendendosi sia agli aspetti amministrativi sia a quelli tecnici, con particolare attenzione alle attività di intrattenimento che possano configurarsi come pubblico spettacolo.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre sottolineato il ruolo centrale delle associazioni di categoria nel promuovere una cultura della sicurezza fondata sulla prevenzione, sulla responsabilità e sul rispetto delle regole, anche per contrastare fenomeni di concorrenza sleale.

In conclusione, il Prefetto Ricciardi ha evidenziato la piena sintonia tra tutti i soggetti coinvolti, sottolineando come safety e security rappresentino «priorità assolute che richiedono un’azione responsabile e coordinata», a tutela soprattutto dei cittadini più giovani e, più in generale, per garantire che le occasioni di svago e divertimento si svolgano sempre in condizioni di piena sicurezza per persone e operatori.