Sicurezza: La Pigna presenta una serie di nuove proposte e chiede il cambio del comandante della Polizia Locale

Giovedì prossimo, in commissione consiliare, verrà discussa la petizione, coordinata da La Pigna, per la sicurezza. 1820 firme hanno chiesto l’attivazione nel capoluogo di provincia del progetto “Strade sicure”, chiedendo in sostanza un presidio dell’esercito. Particolare attenzione ai Giardini Speyer, dove, l’esercito dovrebbe stazionare assieme alla Polizia Locale. Oltre a questo progetto, però, La Pigna presenterà ai prossimi confronti politici anche diverse altre proposte: un’ordinanza per sgomberi forzati nei confronti di nomadi, più controlli nei parchi (Teodorico, Cesarea, Lido Adriano, Gulli), vigile di quartiere, distaccamenti della polizia locale nei lidi e nel forese, controlli su alloggi popolari e nelle strutture che ospitano minori stranieri non accompagnati, polizia locale a bordo delle linee autobus più rischiose (compresa la linea 80, gratuita), controlli sistematici antidroga davanti a scuola, alle superiori e alle medie, telecamere intelligenti, maggiori azioni coordinate fra le forze dell’ordine, ordinanze antibivacco e antialcol e relativi controlli, daspo urbano per recidivi, spacciatori e violenti, videosorveglianza nel forese e nei lidi, potenziamento illuminazione pubblica, una squadra di polizia locale di pronto intervento per supportare eventuali colleghi in difficoltà, controlli immigrazione e norme di soggiorno, utilizzo vigilanza privata in orario notturno.