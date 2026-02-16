Sabato 14 febbraio i dirigenti di Potere al Popolo, sezione di Faenza, ed il candidato sindaco Giuseppe Apicella Binni, hanno incontrato alcuni faentini, residenti nelle zone dove si è fatta maggiormente sentire la problematica sicurezza nell’ultimo periodo in città.

“Abbiamo incontrato un gruppo di cittadini per discutere dei problemi di sicurezza” afferma Giuseppe Apicella Binni. “Abbiamo concluso che è necessario adottare determinate procedure e azioni legali e sociali per raggiungere una sana e pacifica convivenza”.