È stata presentata in Prefettura a Ravenna la nuova edizione dell’iniziativa “Acqua è, e Vita” promossa dal Comando dei Vigili del Fuoco, con il patrocinio della stessa prefettura. L’edizione 2025 ricalca l’analoga del 2024 e scaturisce dalla intensa e drammatica esperienza degli eventi alluvionali del mese di maggio del 2023 e settembre 2024 e quindi dall’esigenza di dedicare una attività informativa tesa ad aumentare la cultura della sicurezza nei confronti del rischio alluvione di studenti/cittadini.

L’edizione di quest’anno interesserà i 10 comuni della provincia di Ravenna, complementari rispetto a quelli coinvolti nel 2024: nel dettaglio saranno interessati i Comuni di Russi, Alfonsine, Massa Lombarda, Fusignano, Brisighella, Cotignola, Riolo Terme, Solarolo, Casola Valsenio, Bagnara di Romagna. Sarà gestita in forma congiunta tra Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna, 118, Polizia Provinciale e componenti della Protezione Civile del Comune interessato.

Nell’ambito della presentazione sono state illustrate le modalità organizzative, i contenuti che saranno proposti nei vari incontri tra cui un filmato, presentazioni specifiche e dibattito in locali al chiuso e, in spazio all’aperto , l’esposizione e illustrazione di mezzi, attrezzature e procedure messe in campo per affrontare l’emergenza alluvione dagli enti che soccorrono le persone. quindi che fa parte del materiale illustrativo degli incontri e quindi messa in risalto, dai vari partecipanti.

In scia alla visione di estratti del filmato è stata rimarcata l’importanza della presa di coscienza da parte dei cittadini del rischio alluvione e della conseguente necessaria sensibilizzazione al rispetto delle ordinanze di evacuazione emesse dalle autorità comunali in caso di allerta; senza tale rispetto i cittadini mettono a rischio la propria incolumità e quella degli stessi soccorritori.