Dopo le polemiche dei giorni scorsi legate all’aggressione in corso Baccarini, polemiche che hanno coinvolto anche il sindacato Carabinieri e associazioni o loro esponenti, il consigliere comunale Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale sul tema della sicurezza:

“Fratelli d’Italia non intende indietreggiare di un millimetro per la difesa di un diritto, quello alla sicurezza dei cittadini, che riteniamo fondamentale” spiega Bertozzi.

“Pretendiamo risposte ed auspichiamo interventi sul tema, sono troppi i fatti di cronaca che si susseguono nella nostra città, episodi apparentemente banali che si aggiungono a situazioni gravi, tutti costantemente derubricati a nulla di chè da parte di questa Amministrazione. Sono necessarie azioni rapide e risolutive o se non altro mirate a ridurre l’impatto sulla collettività”.

Il testo dell’interrogazione:

Premesso che le cronache di questi giorni (Il Resto del Carlino – ediz. del 15 giugno u.s.) hanno raccontato di nuovi episodi criminosi accaduti in Corso Baccarini all’altezza del Museo Internazionale delle Ceramiche, ed in particolare un gruppo di circa 10 giovanissimi, definito giornalisticamente “baby gang”, si è reso protagonista di un’aggressione ai danni di tre adolescenti, due ragazzi ed una ragazza, costringendo due dei tre a rivolgersi al pronto soccorso per le cure del caso e distruggendo la bicicletta della ragazza.

Considerato che questo episodio si aggiunge ad analoghe situazioni già denunciate a questo Consiglio dallo scrivente, inoltre residenti lungo il corso hanno dichiarato che l’atteggiamento di questa e di altri gruppi sta diventando se non altro routinario.

Visto ancora che siamo stati costretti poche settimane fa ad occuparci dell’aggressione a componenti delle forze di Polizia ad opera di balordi che stazionano abitualmente in città, a cui si aggiungono presenza spesso moleste ed irrispettose in diverse aree centrali fino a lambire la scalinata del Duomo.

INTERROGA

IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE