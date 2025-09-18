Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale sono stati illustrati i risultati dell’intensa attività di prevenzione e controllo svolta dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Locali nel corso della stagione estiva in via di conclusione.

All’incontro, presieduto dal Prefetto Raffaele Ricciardi, hanno partecipato il Questore Gianpaolo Patruno, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Leonardo Brandano, il Comandante reggente della Capitaneria di Porto di Ravenna Marco Landi, la Comandante della Polizia Provinciale Lorenza Mazzotti, i Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni di Ravenna Andrea Giacomini, di Cervia Giorgio Benvenuti, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Paola Neri, rappresentanti delle Polizie Locali della Romagna Faentina e del Comune di Russi, sindaci ed amministratori dei comuni del territorio.

“La conferenza stampa – ha sottolineato il Prefetto – vuole costituire un momento importante per rendere noto alla cittadinanza il fondamentale lavoro svolto per garantire la sicurezza pubblica nei mesi estivi in un territorio che registra una presenza turistica fino a dieci volte superiore alla popolazione residente”.

“L’attività di prevenzione – ha evidenziato Ricciardi – spesso non porta a risultati immediatamente visibili, ma costituisce il cardine, assieme alla repressione dei reati, per garantire un’estate più sicura, assicurando a residenti, turisti e operatori economici la possibilità di fruire in tranquillità e serenità delle bellezze del territorio ravennate”.

Il Prefetto ha dato grande rilievo alla circostanza che il dispositivo messo in campo è frutto della consolidata collaborazione tra Organi dello Stato ed Amministrazioni Comunali e del fondamentale supporto e sostegno del Ministero dell’Interno, che ha assicurato importati rinforzi al territorio.

Gli interventi ed i servizi straordinari predisposti, stabiliti a seguito di numerose riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si sono resi necessari per far fronte sia a reati gravi quali rapine ed accoltellamenti, sia a episodi della c.d. mala movida riconducibili a giovani, spesso provenienti da altre province, che si sono resi protagonisti di comportamenti problematici, tra cui risse, danneggiamenti, ubriachezza molesta e altri reati commessi in prossimità di stabilimenti balneari ed esercizi commerciali.

Il potenziamento dei controlli sul territorio e nei luoghi di aggregazione, i servizi coordinati ad alto impatto di controllo del territorio, le mirate azioni contro l’abusivismo, il disturbo della quiete pubblica e le forme di microcriminalità e l’attività di monitoraggio e prevenzione per garantire la sicurezza delle manifestazioni pubbliche e delle aree turistiche hanno portato nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025 ai seguenti risultati:

55.435 persone controllate

1.736 persone denunciate

238 persone arrestate

Sostanze stupefacenti sequestrate:

6.677,64 gr. di cocaina:

54,47 gr. di eroina;

13.622,54 gr. di hashish;

5.462,21 gr. di marijuana;

304 gr. di metadone;

5,86 gr. di ecstasy;

5,25 gr. di metanfetamina;

di metanfetamina; 26 piante e 2 dosi di droghe sintetiche.

Altri interventi significativi:

145 segnalazioni di assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura;

535 patenti ritirate;

41 armi sequestrate;

5 cittadini stranieri accompagnati alla frontiera;

cittadini stranieri accompagnati alla frontiera; 2.825 controlli effettuati in esercizi pubblici e stabilimenti balneari

“Desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento – ha concluso il Prefetto Ricciardi – a tutte le componenti impegnate nelle attività operative per l’altissimo livello di professionalità, dedizione e spirito di servizio dimostrati in ogni fase dell’intervento. Il costante impegno profuso nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva rappresenta un pilastro fondamentale per la coesione sociale e la serenità dei cittadini. il lavoro svolto con competenza, tempestività e senso dello Stato, confermando ancora una volta il valore della collaborazione interistituzionale e l’efficacia dell’azione coordinata sul territorio”.