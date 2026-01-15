Mercoledì 21 gennaio 2026, alle 18, il Foyer del Teatro Comunale “Pedrini” di Brisighella ospiterà una serata informativa di fondamentale importanza per la cittadinanza, dedicata all’illustrazione del Piano di Protezione Civile comunale e al funzionamento delle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Massimiliano Pederzoli, seguiti da una dettagliata presentazione tecnica a cura di Patrizia Barchi e Jlenia Bendoni, referenti del Servizio di Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina. Nel corso dell’incontro interverrà inoltre il Coordinamento dei volontari di Protezione Civile della provincia di Ravenna, offrendo uno spaccato prezioso sul ruolo del volontariato attivo. La serata si concluderà con un ampio spazio dedicato al confronto, durante il quale i cittadini potranno rivolgere domande e chiedere approfondimenti agli esperti presenti.

“Invito personalmente ogni cittadino di Brisighella a partecipare a questa serata – ha detto il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli -. La sicurezza del nostro territorio non dipende solo dalle istituzioni e dai soccorritori, ma passa inevitabilmente attraverso la consapevolezza e la preparazione di ognuno di noi. Conoscere il Piano di Protezione Civile significa sapere come comportarsi nelle criticità, riducendo i rischi per se stessi e per gli altri. È un atto di responsabilità verso la nostra comunità e verso le generazioni future: la vostra presenza è fondamentale per costruire insieme un paese più sicuro e resiliente”.

L’Amministrazione comunale auspica una partecipazione numerosa, ribadendo che la prevenzione e la conoscenza sono i primi e più efficaci strumenti di difesa per il territorio e per chi lo abita. L’ingresso è libero.