“Le Segreterie Provinciale e Comunale del Partito Repubblicano Italiano di Ravenna, desiderano esprimere un sincero e convinto ringraziamento al Prefetto, al Questore e alle Forze dell’Ordine per il costante impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, con le poche risorse umane e di mezzi che il governo gli assegna, garantiscono la sicurezza delle nostre comunità.

Anche in occasione della recente manifestazione, le Forze dell’Ordine, coordinate dal Questore, si sono distinte per prontezza, efficacia e alto senso delle istituzioni, garantendo l’ordine pubblico e attivando tempestivamente le procedure previste in risposta alle provocazioni messe in atto da piccoli gruppi dissenzienti rispetto ai toni e agli intenti del corteo.

In ogni caso evitando che il dissenso e le inevitabili reazioni sfociassero in episodi più gravi.

Ribadendo che l’ordine pubblico e la sicurezza sono competenze esclusive dello Stato, affidate alla responsabilità politica di Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Interno, e non alle amministrazioni comunali, le Segreterie esprimono gratitudine alla Polizia Locale di Ravenna per il lavoro costante e qualificato nell’ambito delle rispettive competenze

Per quanto riguarda le specifiche competenze comunali in materia di politiche di sicurezza urbana, esprimono grande apprezzamento per il lavoro del Vice Sindaco Eugenio Fusignani, sottolineando il lavoro attento e concreto portato avanti, fin dal 2016, dall’Amministrazione comunale grazie al suo impegno puntuale.

Un impegno costante, responsabile ed efficace, particolarmente apprezzato da tutti gli addetti ai lavori, basato sulla collaborazione istituzionale, sul rafforzamento degli organici di Polizia Locale e sulla valorizzazione del suo ruolo, di quello degli strumenti di prevenzione e delle dotazioni, e sulla valorizzazione del ruolo del volontariato. Senza dimenticare i tanti progetti specifici come quello per efficientare il controllo di vicinato e gli accordi con la Regione che hanno portato risorse e mezzi nel settore della sicurezza urbana.

Risultati tangibili che sono sotto gli occhi di tutti e che solo malafede o disonestà intellettuale possono impedire di vedere. Peraltro tanto più evidenti se paragonati alle carenze dello Stato, le cui impostazioni in materia di politiche di sicurezza sono ancora ferme alla Legge Minniti n. 48 del 2017.

Il PRI continuerà a sostenere una visione della sicurezza fondata sulla responsabilità, sulla legalità e sul rispetto delle competenze, lontana da ogni strumentalizzazione e vicina ai cittadini, ogni giorno, con i fatti, come fa anche e soprattutto l’Amministrazione comunale con la guida del Sindaco Barattoni e l’impegno del Vice Sindaco Fusignani.”

Laura Beltrami (Segretaria Prov.le PRI Ravenna)

Nives Raccagni (Segretaria Com.le PRI Ravenna)

Massimo Cimatti (Vice Segretario Com.le PRI Ravenna)