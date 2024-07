Sicurezza del territorio dopo l’alluvione: manca il piano e mancherà l’elenco delle opere da realizzare

Sostegno da parte delle amministrazioni comunali della provincia di Ravenna alle richieste degli agricoltori, in protesta lunedì mattina alle porte di Faenza, ad oltre un anno dall’alluvione. Presente anche l’onorevole Ouidad Bakkali. Cia, Confagricoltura, Terra Viva, Copagri, Legacoop e Agci chiedono le opere per la messa in sicurezza del territorio e un maggior coinvolgimento delle associazione del territorio, chiedono semplificazione e ristori, ma anche sostegni al reddito per aiutare la ripartenza delle imprese colpite da allagamenti e frane.