“Il consiglio comunale del 26 settembre ha rappresentato un momento significativo per la nostra comunità, affrontando temi concreti e vicini alla vita quotidiana dei cittadini. Come gruppo Uniti per Sant’Agata, coerentemente con quanto dichiarato in campagna elettorale, continuiamo a lavorare per dare voce alle istanze che ci vengono segnalate e per proporre soluzioni utili al bene comune.

Il primo tema fondamentale discusso riguarda la sicurezza idraulica e la manutenzione dei fiumi. Abbiamo proposto un’interpellanza con l’obiettivo di riportare l’attenzione sulla necessità di garantire la corretta pulizia degli argini, elemento indispensabile per monitorare lo stato delle strutture e prevenire criticità in caso di piene. In particolare, abbiamo chiesto all’Agenzia regionale di protezione civile quali siano gli interventi di manutenzione ordinaria programmati sul nostro territorio e le tempistiche degli sfalci previsti. Crediamo fermamente che la cura costante degli argini rappresenti una forma di tutela essenziale per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia del nostro ambiente.

Un altro dei temi trattati riguarda la viabilità sulla Strada Statale 253 San Vitale, tema che era già stato oggetto di una nostra mozione presentata nel consiglio comunale di luglio. Molti cittadini lamentano la formazione di lunghe code nelle ore di punta, causate dalla gestione del semaforo. L’amministrazione Sabadini ha accolto con tempestività la nostra sollecitazione e, grazie a un lavoro congiunto con la Polizia Locale, sono stati analizzati i flussi di traffico. Sulla base dei dati raccolti è stata individuata la fascia oraria di maggiore congestione e, proprio in quella finestra, il tempo del verde è stato esteso da 60 secondi a 3 minuti. Una scelta concreta che migliora la circolazione e riduce i disagi quotidiani degli automobilisti.

Come gruppo consiliare confermiamo il nostro impegno: da oltre un anno lavoriamo con costanza per essere un punto di riferimento attento e presente, e continueremo su questa strada. Ogni decisione che portiamo in consiglio comunale nasce dall’ascolto della comunità e dalla volontà di migliorare la qualità della vita a Sant’Agata.

Desideriamo, infine, ringraziare l’amministrazione Sabadini, che sosteniamo con convinzione, per la rapidità e l’efficacia con cui ha affrontato le nostre istanze.”

Il Capogruppo Nicola Mirko Finocchiaro – Uniti per Sant’Agata