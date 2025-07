Dopo gli ultimi fatti di cronaca, il tema della sicurezza è tornato al centro del dibattito politico cittadino, alimentato da prese di posizione che, ancora una volta, cercano scorciatoie polemiche invece di proporre soluzioni concrete.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, intervenendo sul tema, intende riportare il confronto su un terreno di verità e responsabilità. Come ribadito dal sindaco Alessandro Barattoni nelle sue linee programmatiche, la sicurezza dei cittadini è un obiettivo fondamentale, che non può però essere affrontato con approcci semplicistici o propagandistici.

“È scorretto – afferma Luca Cortesi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale – attribuire al Comune tutte le responsabilità in materia di sicurezza, come fa l’opposizione. I problemi legati alla carenza di organico delle forze dell’ordine e alla reiterazione dei reati da parte di soggetti già noti alle autorità competenti non dipendono dall’amministrazione locale. Continuare a ignorare questo dato di realtà è un atteggiamento politicamente miope e intellettualmente disonesto.”

Come sottolineato dal PD, l’amministrazione comunale può e deve investire in prevenzione, ma non può sostituirsi allo Stato e alle forze dell’ordine.

“Il nostro approccio – conclude Cortesi – non si limita alla sola repressione. La sicurezza si costruisce anche attraverso la coesione sociale, la partecipazione civica e la rigenerazione degli spazi pubblici. È su questa linea che continueremo a lavorare, investendo nella prevenzione, nel presidio del territorio e nella qualità della vita nei quartieri e nelle frazioni.”