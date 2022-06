Siccità: situazione quasi drammatica nei campi

Gli investimenti in agricoltura per contrastare il netto calo delle precipitazioni devono essere immediati. Se l’assenza di piogge dovesse prolungarsi a lungo, le coltivazioni nei campi della provincia di Ravenna saranno fortemente a rischio. Coldiretti in questi giorni ha ricordato le azioni urgenti da attuare sul territorio: una rete di piccoli invasi diffusi che possano garantire acqua a cittadini, aziende e agricoltura, le opere andi-dispersione sui fiumi di collina e una rete di piccola distribuzione più moderna. Sul territorio regionale, la siccità è già costata 3 miliari di euro solo in agricoltura