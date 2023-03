Siccità: l’inverno si conclude con le falde acquifere sotto la media storica. A Ravenna -19%

Lunedì 20 marzo l’inverno termina con una giornata di leggera pioggia. Nonostante le analisi sulla stagione devono ancora essere concluse, i bollettini periodici di Arpae evidenziano come durante gli ultimi mesi sia mancata l’acqua. Solo a febbraio, le piogge del mese hanno raggiunto un valore totale medio regionale di 27,7 millimetri, inferiore alla metà del valore medio climatico e pari a metà del valore mediano. Situazione migliore in Romagna, rispetto all’Emilia, ma ovunque, in regione, la siccità tornerà ad essere un grave problema già nella tarda primavera e per tutta l’estate. Nonostante infatti alcuni giorni di pioggia e di nevicate, nonostante la tracimazione della Diga di Ridracoli, il livello delle falde acquifere in tutta la regione è al di sotto della media stagionale. A Ravenna -19%, nella provincia di Forlì-Cesena -12%, a Rimini -49%. La situazione peggiore è a Reggio Emilia: -80%.