Siccità: interventi prioritari nelle aree a nord di Ravenna e fra Faenza e Forlì

Iniziano le preoccupazioni legate alle mancate piogge in agricoltura. Il Canale Emiliano Romagnolo ha oggi evidenziato come si sia raggiunta la soglia di emergenza per la siccità. Secondo il Consorzio di Bonifica della Romagna nel canale c’è buona disponibilità irrigua almeno per la prossima settimana. Tuttavia piogge all’orizzonte non se ne vedono ed è quindi necessario iniziare a pensare ad irrigazioni di emergenza. Le colture più in sofferenza a causa anche delle alte temperature sono al momento le culture ortofrutticole; a causa delle scarse piogge anche il mais oggi ha una necessità idrica importante e in alcune zone è iniziata l’irrigazione per i girasoli.