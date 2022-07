“In relazione all’emergenza siccità, l’associazione faentina Amici della fontana che, in base a una convenzione con il Comune di Faenza, con i loro tanti soci, si occupa della manutenzione gratuita delle fontane ornamentali della città, fanno sapere che tutti i siti a loro affidati sono ‘a ricircolo’ di acqua, quindi senza alcuno spreco. Nei giorni scorsi i volontari si sono occupati di pulire la vasca principale della fontana monumentale di piazza della Libertà e successivamente è stata rimessa in funzione anche per alleviare la calura estiva. L’unica fontana nella quale l’acqua è stata interrotta, è quella della Prospettiva del Fontanone, perché non ‘a ricircolo’ ma ‘a perdere’.