Si torna a parlare della rotatoria a Cosina, all’incrocio fra via Emilia e via Corleto

Si torna a parlare della rotatoria di Cosina, all’incrocio fra la via Emilia, via Carbonara e via Corleto, nel territorio faentino, intersezione teatro di numerosi incidenti, spesso purtroppo anche gravi e mortali . Il consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle Marco Neri è tornato a presentare richiesta alla Provincia per inserire il progetto nel programma di investimenti del prossimo biennio. Da tempo il Comune di Faenza chiede la messa in sicurezza dell’incrocio. Per ottenerla dovrà presentare i dati legati alla sicurezza della viabilità, il livello di incidentalità e di sanzioni delle strade interessate.