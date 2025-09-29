Si torna a parlare del prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di Faenza

Venerdì 3 ottobre inaugura ufficialmente il nuovo hub intermodale alla stazione ferroviaria di Faenza. Sarà occasione per rilanciare la proposta del sottopasso per collegare via Filanda Nuova con Piazza Cesare Battisti. Un anno dopo il proprio insediamento, la giunta Isola presentò il progetto di realizzazione di un sottopasso ciclopedonale per connettere la nuova autostazione con via Masaccio. 1 milione e mezzo l’investimento stimato. 600 mila euro i fondi messi a disposizione dalla Regione per un tunnel lungo un centinaio di metri, alto 3 metri, largo 4, da scavare ad oltre 5 metri di profondità.

Il progetto negli anni si è arenato per diverse difficoltà