In casa Asd Disabili Faenza è tutto pronto per il 12° Campionato regionale di Nuoto FisDir (Federazione Italiana sport Disabilità intellettivo-relazionale) che si terrà domenica 17 marzo dalle 9 –12.30 in piscina comunale. Richiama atleti e atlete da tutta la regione anche questa 21^ edizione del Memorial Enrico De Giovanni ideato e organizzato dall’Associazione sportiva disabili Faenza (Asdd).

I partecipanti

Il saggio dimostrativo

Nella mattinata, intorno alle 10.30, si svolge il tradizionale. Quest’anno coinvolge, ovvero una piccola rappresentanza degli oltre 120 utenti che frequentano i corsi dell’Asdd tutto l’anno. Partecipano al saggio anche gli amici di

“Quest’anno ci attende un’edizione molto partecipata – afferma il presidente Asdd, Robert Brocchi – con oltre 100 nuotatori in vasca. Vorrei ringraziare le società sportive che hanno accolto il nostro invito e la macchina organizzativa della nostra Associazione. In particolare, la nostra istruttrice storica, Laura Pasqui, che ha visto nascere il Memorial De Giovanni e che ogni anno è in prima linea per preparare le tante batteria di gara”.

A premiare gli atleti sono state invitate le autorità locali, sostenitori e sponsor di Asdd, rappresentanti di associazioni impegnate sui temi della disabilità.

La piscina comunale di Faenza è in piazzale Pancrazi 1/a. Per partecipare all’evento e sostenere gli atleti in gara, l’ingresso alle tribune è gratuito.