A causa del cantiere di rigenerazione dello spazio nell’ex Palazzo delle esposizioni, sono partiti i lavori di manutenzione e tinteggiatura del prospetto. Fino al 19 gennaio 2026 verrà allestito il ponteggio per le maestranze che saranno impegnate nei lavori. L’installazione del ponteggio sulla sede stradale comporta la chiusura temporanea del marciapiede antistante l’edificio. I pedoni pertanto dovranno spostarsi sul lato opposto della strada. Contestualmente, si è reso necessario lo spostamento della fermata dell’autobus, qualche decina di metri verso il centro ( in corrispondenza del negozio di Sanitaria).