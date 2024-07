Prima la prontezza di rallentare e fermarsi giù di strada, poi la morte. È quanto accaduto intorno alle 21.30 di venerdì 19 luglio quando, lungo la Superstrada Ferrara-Mare, un camionista di 53 anni, originario di Bagnacavallo, nel Ravennate, ha perso la vita, stroncato da un malore improvviso.

La tragica fine è avvenuta all’altezza dell’uscita di via Ravenna.

L’uomo, che stava guidando verso Porto Garibaldi, ha iniziato ad accusare i primi sintomi, decidendo di fermare il camion in maniera provvidenziale, mentre alcuni automobilisti di passaggio, capita la situazione, hanno chiesto l’aiuto dei soccorsi.

Una volta sul posto, arrivati con ambulanza e automedica, i sanitari del 118 hanno provato a mettere in atto le manovre salvavita per rianimare il camionista, ma purtroppo ogni tentativo di far riprendere la respirazione cardio-polmonare è stato vano.

Il 53enne, che trasportava prodotti per la Eurovo, era già morto.

fonte estense.com