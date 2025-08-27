La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino italiano in ordine al reato di danneggiamento aggravato presso una struttura sanitaria della città.

Nel tardo pomeriggio di ieri la Centrale Operativa della Questura inviava le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale presso il locale Centro di Salute Mentale per la segnalazione di una persona in escandescenza che aveva una condotta aggressiva, dapprima contro suppellettili e arredi della struttura sanitaria e successivamente nei confronti del personale, colpendo con un quadro una dipendente.

Giunti sul posto, gli operatori di Polizia riuscivano a riportare alla calma il soggetto, 40enne della zona, che veniva arrestato per i danneggiamenti effettuati e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella circostanza, nessuno degli operatori coinvolti riportava lesioni.