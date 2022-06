Domani, martedì 28 giugno, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Via libera alla Ztl di via Portone. Risolto l’ultimo ostacolo” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Frecce tricolori e Jova Beach Party: gravi errori nella gestione del primo evento, cosa aspettarsi nel secondo?” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia Berlusconi per Ancarani-Primavera Ravenna); “Controlli più severi sui mezzi di Start Romagna” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale).

Successivamente saranno trattate le seguenti interrogazioni: “Rifatti i soffitti marci della camera mortuaria. Restano altri restauri importanti da compiere” e “Abbattimento abusivo di 50/60 tamerici per il Jova Beach Party di Marina” presentate da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Aree sosta necessarie in vista del progetto Parco Marittimo” presentata da Renald Haxhibeku (Pd); “Riqualifichiamo il terminal bus in piazza Farini” presentata da Daniele Perini (Lista de Pascale); “Progetto edilizia comunale” presentata da Fiorenza Campidelli (Pd).

Seguirà la proposta di deliberazione presentata dall’assessora Federica Del Conte dal titolo di “Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per la rigenerazione sociale, ambientale, architettonica e funzionale dell’ambito San Biagio nord a Ravenna – approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la ricostruzione dell’immobile di via Cicognani n.15 destinato ad edilizia sociale e la riqualificazione del verde, con autorizzazione al rilascio di parere in deroga mediante procedura ex art. 20 L.r. 15/2013”.

Seguirà inoltre la proposta di ratifica presentata dall’assessore Gianandrea Baroncini dal titolo “Variazione di bilancio di previsione 2022/2024 per affidamento del servizio di segretariato sociale per l’accesso al servizio sociale professionale e ai servizi socio-sanitari integrati ed il potenziamento della rete di assistenza sociale professionale”.

Saranno anche trattate le seguenti mozioni: “Torniamo a sfruttare il gas dell’alto Adriatico per dare un nuovo sviluppo alla nostra economia” presentata da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia); “Per migliorare la sicurezza stradale specie per le utenze deboli sperimentare il cuscino berlinese anche a Ravenna” presentata da Nicola Grandi e Filippo Donati (Viva Ravenna); “A sostegno della campagna ‘Lo stage non è un lavoro’” presentato da Renald Haxhibeku (