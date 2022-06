Domani, martedì 21 giugno, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Ancora nudo il parco di piazza Rosmini” e “Alleviare l’impatto del porto crociere con Porto Corsini. Problemi di traffico e di inquinamento” Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.

Seguiranno le interrogazioni: “Esiste davvero un consorzio per il volley” presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna citta forese lidi; “Quale lo stato dell’arte del progetto del palazzetto di Porto Corsini” di Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Leaga Salvini premier; “Non si sa più nulla del sottopasso via Destra Canale Molinetto – via Monfalcone? I cittadini attendono notizie” presentata da Nicola Grandi e Filippo Donati, consigliere e capogruppo di Viva Ravenna; “Percorsi ciclopedonali fruibili anche da parte dei disabili” di Angelo Nicola Di Pasquale, consigliere di Fratelli d’Italia. “Scuola comunale appaltata a privati. Mani fiorite in via Caorle” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare); “Servizi estivi dedicati ai minori” di Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna coraggiosa.

Su proposta del consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare, sarà discussa e votata la delibera “Relazioni solidali con le città portuali dell’Ucraina, a partire da Odessa e Mariupol”.

Seguirà la proposta di deliberazione “Valutazione in merito alla variante all’elaborato Poc 13 “Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc per realizzazione di linea elettrica di connessione dell’impianto fotovoltaico da realizzarsi in località via Bartolotti a San Michele”.

Saranno quindi trattate le mozioni “Sostegno all’agricoltura e contrasto alla penuria di scorte alimentari” presentata da Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani, capogruppo e consigliere di Lega Salvini premier e “Torniamo a sfruttare il gas dell’alto Adriatico per dare un nuovo sviluppo alla nostra economia”, presentata da Alberto Ferrero, capogruppo Fratelli d’Italia.

Infine discussione e votazione degli ordini del giorno “Intitolare a Mario Pierpaoli una strada a fianco del suo liceo classico. Il 13 maggio il decennale della sua morte” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna Polo civico popolare e “Incentivare l’utilizzo di veicoli ad alimentazione elettrica nel territorio comunale tramite installazione di colonnine di ricarica”, presentato da Giacomo Ercolani, consigliere del gruppo Lega Salvini premier.