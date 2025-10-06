Un legame che prosegue e si rinsalda nel tempo. Una delegazione della città tedesca di Zwingenberg, gemellata con Brisighella, ha fatto tappa sul territorio dal 1° al 5 ottobre, con un gruppo di 37 persone guidate dal sindaco Sebastian Clever e dal presidente del Consiglio comunale Andreas Kowar, figura che nello statuto delle città tedesca rappresenta la più alta carica cittadina. È stata l’occasione per ricordare il Giubileo del Gemellaggio, che tra le due comunità ha avuto inizio nel 2000, esattamente 25 anni fa.

La visita è servita a testimoniare ulteriormente questo legame, dopo le due grandi feste di aprile, organizzata in Romagna, e la seconda a fine agosto che ha avuto luogo in Assia, lo stato federale tedesco di Zwingenberg. In questi giorni la delegazione, oltre che Brisighella, ha visitato anche Comacchio e Bertinoro. Sabato mattina gli ospiti sono stati ricevuti nel foyer del Teatro Pedrini dal sindaco Massimiliano Pederzoli, dall’assessore Maurizio Monti e dalla consigliera con delega ai Gemellaggi Tiziana Bertelli.

“Sono state giornate ricche di convivialità e di importanti momenti istituzionali. Ancora una volta è emerso un messaggio chiaro: il vero valore del Gemellaggio non risiede solo nelle iniziative ufficiali, ma soprattutto nelle amicizie nate tra le persone a ogni livello. Guida preziosa in questi cinque giorni Maurizio Capirossi che dal 2000 segue le iniziative per il gemellaggio dell’Emilia-Romagna con il Land tedesco dell’Assia” il commento dell’Amministrazione comunale brisighellese.