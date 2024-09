Il programma dell’iniziativa “Passeggiate con Gusto – Visite insolite alla scoperta di Ravenna” torna in autunno con due appuntamenti speciali dedicati all’antico Borgo San Biagio di Ravenna organizzati dal Circolo Aurora in collaborazione con Cristiana Zama, guida turistica abilitata.

Due serate rivolte ai soci del circolo, ma aperte anche ai non soci, con due itinerari diversi di un’ora e mezza, con partenza alle ore 19:00, che si snodano per le vie di Ravenna, partendo dalle porte della città per raggiungere il Borgo San Biagio alla scoperta di particolari nascosti, dettagli inusuali e storie insolite, e che si concludono alle 20.30 con un aperitivo rinforzato.

“Il nostro territorio è fatto di borghi e quartieri il Circolo Aurora, anche attraverso questa iniziativa, intende fare scoprire, sostenere e dare valore a queste realtà perché se si perdono i centri storici, non restano che enormi sobborghi residenziali, se si perdono le relazioni di vicinato, non restiamo che individui consumatori”.

26 settembre ore 19:00

Itinerario Porta Adriana

Ritrovo e partenza da Porta Adriana, ci si inoltra nel borgo San Biagio con visita alla chiesa, via Maggiore e qualche via del borgo per raggiungere il circolo.

Ore 20:30 si conclude con un aperitivo rinforzato alla scoperta dei prodotti della campagna ravennate con racconti su storia e tradizioni della nostra terra.

Menu: Calice di vino con Piada e Squacquerone / Pane Tostato con Dadolata di Pomodoro, Cipolla di Medicina e Origano Fresco dell’Orto / Gramigna con Salsiccia e Piselli / Frittata di Verdure

3 ottobre ore 19:00

Itinerario Port’Aurea

Ritrovo a Port’Aurea, Giardino del labirinto, si passa lungo le mura, visita al Santuario di Santa Maria del Torrione, aperto per l’occasione, e qualche via del borgo per raggiungere il circolo.

Ore 20:30 si conclude con un aperitivo rinforzato alla scoperta della cultura marinara ravennate con racconti su storia, tecniche di pesca e tradizioni della marineria ravennate.

Menu: Calice di vino con Piada con Saraghina / Crostini con Carpaccio di Cefalo / Pasta con le Sarde / Impepata di Cozze

Costo: €. 22,00 per i soci Circolo Aurora, €. 25,00 per i non soci.

Include la visita, il noleggio delle radioguide e l’aperitivo rinforzato.

Posti limitati. È richiesta la prenotazione e va effettuata anticipatamente su visitravenna.it, tramite la piattaforma eventbrite.it, dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, oppure contattando direttamente la guida.

Per informazioni contattare Cristiana Zama – cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it